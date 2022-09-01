MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miras kavgası sürüyor... Ece Erken kocasının eski eşi Benan Kocadereli'nin peşinde! Savcılığa koştu

Miras kavgası sürüyor... Ece Erken kocasının eski eşi Benan Kocadereli'nin peşinde! Savcılığa koştu

01.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin peşini bırakmıyor. Reddi Miras yapan Ece Erken, Kocadereli'nin kendisi hakkında mal kaçırdığı imasında bulunması sebebiyle dava açılmasını talep etti.

Miras kavgası sürüyor... Ece Erken kocasının eski eşi Benan Kocadereli'nin peşinde! Savcılığa koştu

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası aile ve ünlü sunucu arasında miras kavgası başladı. Ece Erken reddi miras yapmasına rağmen bu kavgadan kaçamadı. İddiaya göre Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından da tehdit edilmişti.

Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli bir magazin programında program yorumcusuna gönderdiği öne sürülen mesaj ile karşılık vermişti.

ESKİ EŞ KENDİNİ TUTAMADI

İddialara göre mesajda "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadeleri yer alıyordu.

Ekran Alıntısı

Bunun üzerine Ece Erken avukatları aracılığı ile şikayette bulunarak Benan Kocadereli'den davacı oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Ece Erken'nin avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde "Benan Kocadereli, müvekkilimizin müteveffa eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi olmakla birlikte Naz ve Eda'nın annesidir. Şüpheli, program yorumcusuna 'Asıl mal kaçıran başka birisi' şeklinde mesaj atmış ve haber yorumcuları da müvekkilimiz Ece Erken'i ima etmiştir. Müvekkilimiz bundan aylar önce müteveffa eşinin mirasını reddettiğini bildirmiş ve sadece eşinin katillerinin peşinde olacağını bildirmiştir.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli'den olay yorum: Mal kaçırma yokEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli'den olay yorum: Mal kaçırma yok

Şüpheli, bir magazin programı aracılığıyla yaptığı açıklamalarla, sanki müvekkilimiz reddi miras yaptığı eşinin hayat sigortasından elde ettiği paraya talip olduğu yönünde kanaat oluşturmaya çalışmakta, müvekkilimizin kamuoyu önünde küçük düşmesi için çaba göstermektedir" ifadeleri yer aldı.

Ece Erken'in avukatları dilekçenin devamında, "Yapılan hareket, daha önce reddi miras yaptığını açıklayan ve eşinin terekesine ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını açıklayan müvekkilimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeye yöneliktir" diyerek Benan Kocadereli hakkında kamu davası açılmasını talep ettiler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadıEsra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı
Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!
3 sunucunun sözleri şoke etti! Avukatı "Saldırıya uğrama ihtimali yüksektir" diyerek harekete geçti3 sunucunun sözleri şoke etti! Avukatı "Saldırıya uğrama ihtimali yüksektir" diyerek harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Benan Kocadereli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

İlginizi Çekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.