Mirası reddeden hamile kadının eşi ve amcası tarafından darp edildi iddiası

Gaziantep’te yaşayan 8 aylık hamile Ayten A., Mart ayında babasını kaybetti. 7 öz kardeşinden 6’sı, babasının ikinci evliliğinden olan 5 üvey kardeşlerinin mirası alması için kendi haklarından vazgeçti. Mirastan vazgeçtiği için hamile olmasına rağmen eşi tarafından darp edildiğini savunan hamile kadın, Batman’a kardeşlerinin yanına yerleşti. Mirası reddetmeyi kabul etmeyen kardeşinin aynı zamanda kayınbabası olan amcasının şiddetine maruz kaldığını öne süren Ayten A., karakola gidip şikayetçi oldu.

'BELİME VE KARNIMA TEKMELER ATTI'



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayten A., Gaziantep’te yaşadığını ve babasının mirasını reddettiği için eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Bunun üzerine Batman’a yerleştiğini kaydeden Ayten A., “Miras meselesi yüzünden amcam bize gelip darp edip hakaretler etti. Emniyete gidip şikayette bulundum. Amcamı ifadesinden sonra hemen serbest bıraktılar.Kendisinden şikayetçiyim ve cezasını çekmesini istiyorum. Ben 8 aylık hamileyim, hamile olmama rağmen beni darp etti. Belime ve karnıma tekmeler attı. Cezasını çekmesini istiyorum, bunun için ölmem gerekmiyor”