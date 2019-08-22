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Mirası reddeden hamile kadının eşi ve amcası tarafından darp edildi iddiası

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Babasının ölümünden sonra, üvey kardeşlerine kalması için mirası reddeden 8 aylık hamile Ayten A.'nın, önce eşi ardından da amcası tarafından darp edildiği iddia edildi.

Mirası reddeden hamile kadının eşi ve amcası tarafından darp edildi iddiası

Gaziantep’te yaşayan 8 aylık hamile Ayten A., Mart ayında babasını kaybetti. 7 öz kardeşinden 6’sı, babasının ikinci evliliğinden olan 5 üvey kardeşlerinin mirası alması için kendi haklarından vazgeçti. Mirastan vazgeçtiği için hamile olmasına rağmen eşi tarafından darp edildiğini savunan hamile kadın, Batman’a kardeşlerinin yanına yerleşti. Mirası reddetmeyi kabul etmeyen kardeşinin aynı zamanda kayınbabası olan amcasının şiddetine maruz kaldığını öne süren Ayten A., karakola gidip şikayetçi oldu.

'BELİME VE KARNIMA TEKMELER ATTI'

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayten A., Gaziantep’te yaşadığını ve babasının mirasını reddettiği için eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Bunun üzerine Batman’a yerleştiğini kaydeden Ayten A., “Miras meselesi yüzünden amcam bize gelip darp edip hakaretler etti. Emniyete gidip şikayette bulundum. Amcamı ifadesinden sonra hemen serbest bıraktılar.Kendisinden şikayetçiyim ve cezasını çekmesini istiyorum. Ben 8 aylık hamileyim, hamile olmama rağmen beni darp etti. Belime ve karnıma tekmeler attı. Cezasını çekmesini istiyorum, bunun için ölmem gerekmiyor”

'CEZALANDIRILMASI İÇİN KIZ KARDEŞİMİZİ TOPRAĞA VERMEMİZ Mİ GEREKİYOR?'

Ayten A.'nın ağabeyi Hamdullah O. ise insanların cezalandırılması için illa kardeşini toprağa vermelerinin gerekmediğini söyledi. Hamdullah O., “Kız kardeşim beni aradı. Ağlamaklı bir şekilde amcamız olan S.O.’nun eve geldiğini ve kendisini darp ettiğini ifade etti. Ben de apar topar buraya geldim. Geldiğimde kız kardeşimin ağzından ve burnundan kanlar aktığını, tişörtünün yırtıldığını ve boynun da darp izlerinin olduğunu gördüm. Ondan sonra karakola şikayette bulunduk. Karakolda yaklaşık bir saatlik ifade alma işleminden sonra eve geldik. Miras yüzünden özellikle babamızın vefatından sonra bizi rahat bırakmayan amcamız, babamızın arkasında kalan 5 yetime mirası bıraktığımız için yakamızı bırakmadı. Bu sabah kız kardeşime gelip şiddet uygulamasını, darp etmesinin temelinde de bu yatıyor. İfadesi alındıktan sonra şiddete meyilli bir insan serbest bırakılıyor. Bu insanların cezalandırılması için illa kız kardeşimizi toprağa vermemiz mi gerekiyor? Şiddete meyilli her an insanların canına kast etmeye hazır insanlar aramızda dolaşıyor, yetkililer de buna göz yumuyor. Biz bu tip insanların cezalandırılmasını ve gerekli merciler tarafından olayın takip edilmesini talep ediyoruz bir ağabey olarak benim yetkililerden talebim budur” diye konuştu.

Konu ile ilgili amca S.O.’ya ulaşılamadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
miras darp Batman

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