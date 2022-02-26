Mirasıyla gündemde olan Haydar Dümen'in oğlu Emek Dümen'in annesi de ortaya çıktı! Detaylar şoke etti

Haydar Dümen’in kızından sonra, ikinci eşi Melike Karakurt da ünlü psikiyatrın üçüncü eşi Gül Dümen’e sert çıktı: “Oğlum Emek, babasının öldüğünü arkadaşlarından öğrendi. Babasıyla helalleşme hakkı vardı, olmadı. Bu ahlaksızlıktır, utanmazlıktır!”

Türkiye'nin gündemine oturan Haydar Dümen'in mirasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kendisini babasıyla görüştürmediğini iddia ettiği üvey annesi Gül Dümen hakkında günlerdir çarpıcı suçlamalarda bulunan, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen, avukatı ile mal tespit davası açtıracağını belirtti. Ayrıca halası Nevin Erdoğan'ın da kendisini kardeşiyle görüştürmediği için Gül Dümen'e çok öfkeli olduğunu söyledi.

"BABASININ VEFATINI ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİ"

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Haydar Dümen'in ikinci eşi ve üçüncü çocuğu Emek Dümen'in annesi Melike Karakurt da Gül Dümen'e sert çıktı. Karakurt geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Bugün oğlum, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine gitti sabah erken saatlerde. Arkadaşları odasını doldurmuş baş sağlığı dilemek için. Emek şaşırmış ne oluyor diye. Arkadaşları da şaşırmış Emek'in gülümseyen yüzüne bakıp. Ve Emek babasının öldüğünden böylece haberdar olmuş!



Emek Dümen

"OĞLUMDAN HABERSİZ DEFNETTİLER"

Haydar vefat etmiş ve medyadan öğreniyoruz ki, apar topar aynı gün toprağa verilmiş. Emek beni aradı, 'Babam ölmüş anne' dedi. Sesi donuktu, başka bir şey söylemedi. Baş sağlığı diledim, elbette ki üzüldüm! Çok şaşırmadım oğlumdan habersiz defin işine. Emek'in babasını son yolculuğa uğurlama hakkı vardı, helalleşme hakkı vardı.

"BU MAYASI BOZUK ŞAHSIN..."

Belki de soğuk morg odasında babasına sarılıp olası bir vedalaşma hakkı vardı. Bunun kararını Emek verirdi elbette ama olmadı. Bu insanlık suçudur! Bu ahlaksızlıktır ! Bu utanmazlıktır! Bu terbiyesizliktir! Bu; mayası bozuk bir şahsın veya şahısların, DNA'larının ne denli bozuk ve kokuşmuş olduğunun kanıtıdır."

GÜL DÜMEN AMERİKA'YA GİTTİ

Günlerdir yaptığı manşetlere ve hakkındaki suçlamalara rağmen Gül Dümen'den hâlâ ses yok; ne bir açıklama yapıyor ne de telefonlara cevap veriyor. Yakınları Gül Dümen'in Haydar Dümen'in vefat etmesinden sonra Amerika'da yaşayan kızının yanına gittiği ve orada olduğunu söylüyor.

