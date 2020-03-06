SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.03.2020 08:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük görevi için ismi geçen adaylar arasındaki Lucescu iddialı konuştu.

Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör konusundaki çalışmalar sürüyor.

Emre Belözoğlu'nun son antrenmanda takımın başında yer alması ve bundan böyle oyuncu-antrenör pozisyonunda devam edecek olmasının yanı sıra sarı lacivertliler uzun vadeli bir planlama üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

"BİRKAÇ TAKVİYE İLE FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARIM"

Öte yandan Fenerbahçe ile ismi anılan teknik direktörlerin başında Mircea Lucescu gelirken, Rumen basını Lucescu'nun yeni sezon için oldukça iddialı olduğunu yazdı. Yeni sezon itibariyle yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Lucescu'nun yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım." dediği iddia edildi.

"GÜÇLÜ BİR SÖZLEŞME İSTİYOR"

Öte yandan Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe veya başka bir kulüple anlaşması durumunda güçlü bir sözleşme istediği kaydedildi. Lucescu'nun, Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için rakipleri ise Erol Bulut ile Roger Schmitdt olarak gösterildi.

(FUTBOL ARENA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Aziz Yıldırım sürprizi! Eski yöneticiler ile...Aziz Yıldırım sürprizi! Eski yöneticiler ile...
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lucescu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

Koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Flaş! Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Demirel ile çalıştı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi

Aziz Yıldırım eski yöneticilerle bir araya geldi

Aziz Yıldırım sürprizi! Eski yöneticiler ile...

Monaco Damien Comolli ile görüşüyor!

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe’den köy camisine yardım

F.Bahçe'den köy camisine yardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.