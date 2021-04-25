Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev şampiyon

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Dinamo Kiev, Inhulets'i yendi ve sezonu şampiyon tamamladı.

Sezon başından bu yana özellikle Ultras taraftar grubu istenmeyen Mircea Lucescu, ekonomik zor şartlarda transfer yapılamamasına rağmen Dinamo Kiev'de sezonu 2 kupayla tamamladı.

Bu sezon aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubu 3. tamamladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılan Dinamo Kiev, başarılı bir yılı geride bıraktı.

