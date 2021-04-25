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Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev şampiyon

25.04.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Ligi'nde şampiyon Dinamo Kiev! Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, bu sezon ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i yenerek kazandığı Ukrayna Süper Kupası'nın ardından rakibini ligde de geçerek şampiyon oldu.

Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev şampiyon

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Dinamo Kiev, Inhulets'i yendi ve sezonu şampiyon tamamladı.
Sezon başından bu yana özellikle Ultras taraftar grubu istenmeyen Mircea Lucescu, ekonomik zor şartlarda transfer yapılamamasına rağmen Dinamo Kiev'de sezonu 2 kupayla tamamladı.

Bu sezon aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubu 3. tamamladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılan Dinamo Kiev, başarılı bir yılı geride bıraktı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Lucescu çok başarılı bir teknik direktör. Hem ülkemizde hemde Ukraynada çok iyi işler yaptı. Türkiye de görev yaptığı her takıma sampiyonluk kazandırdığı gibi shakhatr ile ukraynayı ipotek altına almıstı; simdi dinamo ile de basarıya kosuyor.
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