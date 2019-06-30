Miroslav Stoch yeniden PAOK'ta

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Yunanistan'a geri döndü. Yunan ekibi Paok, Slovak futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "O geri döndü" başlığına yer verildi. Yapılan sözleşmenin ise 3 yıllık olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Slavia Prag'da geçiren Stoch, sezonu 49 maçta 14 gol, 13 asistle tamamlamıştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'den Paok'a kiralanmıştı.



