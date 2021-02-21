Mirsad Türkcan: Cengiz Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor

Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan, milli futbolcuyla ilgili çıkan transfer dedikoduları üzerine konuştu. Türkcan halen Premier Lig’de Leicester City forması giyen yıldız oyuncunun kısa vadeli planlarında Türkiye’ye transfer olma düşüncesi bulunmadığını belirtti.

TÜM KONSANTRASYONUNU LEİCESTER CİTY'YE VERDİ

A Spor canlı yayınında aktarılan bilgiye göre Türkcan, "Cengiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonunu Leicester City’e vermiş durumda. Cengiz’in hedefi ülkesine uzun yıllar yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyor" dedi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Altınordu altyapısından yetişen Cengiz Ünder 2017’de Başakşehir’den Roma’ya 14 milyon Euro bonservis bedeline transfer olmuştu. Genç futbolcu bu sezon başında ise Roma’dan Leicester City’nin yolunu tuttu. Menajeri Mirsad Türkcan’ın Fenerbahçe kulübüne yakınlığı nedeniyle hakkında Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.