Mis gibi kokusu tüm evi saracak: Bardakta mısır tarifi! Bardakta mısır nasıl yapılır?

Bardakta mısır hemen hemen herkesin sevdiği lezzetler arasında bulunuyor. Mısırların tereyağ ile buluşması enfes bir koku ve lezzet yaratıyor. Film, dizi izlerken yiyecek atıştırmalık arıyorsanız bardakta mısır tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER 2 adet süt mısır (haşlanmış)

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (ya da parmesan peyniri rendesi)

TARİF Mısırlarınızı koçandan ayıklayın. Tencereye tereyağını alın ve eritin.

İçerisine mısırı ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu koyup karıştırın.

Son olarak peyniri de ekleyin.

Peynir eriyene kadar güzelce karıştırın.

Bardağa alarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

