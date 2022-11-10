Mis gibi kokusu tüm evi saracak: Bardakta mısır tarifi! Bardakta mısır nasıl yapılır?

Mısırın her tarifi ayrı lezzetli oluyor. Sokak lezzetleri denilince mis gibi kokan bardak mısırlarını düşünüyorsanız doğru tariftesiniz. Evde yapacağınız bardakta mısırın kokusu iştah kabartıyor. Evde bardakta mısırnasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Bardakta mısır hemen hemen herkesin sevdiği lezzetler arasında bulunuyor. Mısırların tereyağ ile buluşması enfes bir koku ve lezzet yaratıyor. Film, dizi izlerken yiyecek atıştırmalık arıyorsanız bardakta mısır tarifini kesinlikle denemelisiniz.
MALZEMELER
2 adet süt mısır (haşlanmış)
1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (ya da parmesan peyniri rendesi)
TARİF
Mısırlarınızı koçandan ayıklayın. Tencereye tereyağını alın ve eritin.
İçerisine mısırı ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu koyup karıştırın.
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