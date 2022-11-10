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Mis gibi kokusu tüm evi saracak: Bardakta mısır tarifi! Bardakta mısır nasıl yapılır?

10.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın her tarifi ayrı lezzetli oluyor. Sokak lezzetleri denilince mis gibi kokan bardak mısırlarını düşünüyorsanız doğru tariftesiniz. Evde yapacağınız bardakta mısırın kokusu iştah kabartıyor. Evde bardakta mısır nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Mis gibi kokusu tüm evi saracak: Bardakta mısır tarifi! Bardakta mısır nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk

Bardakta mısır hemen hemen herkesin sevdiği lezzetler arasında bulunuyor. Mısırların tereyağ ile buluşması enfes bir koku ve lezzet yaratıyor. Film, dizi izlerken yiyecek atıştırmalık arıyorsanız bardakta mısır tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 2 adet süt mısır (haşlanmış)
  • 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (ya da parmesan peyniri rendesi)

TARİF

  • Mısırlarınızı koçandan ayıklayın. Tencereye tereyağını alın ve eritin.
  • İçerisine mısırı ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu koyup karıştırın.
  • Son olarak peyniri de ekleyin.
  • Peynir eriyene kadar güzelce karıştırın.
  • Bardağa alarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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