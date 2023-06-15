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    4. Mis kokulu çilek reçeli tarifi! Tam kıvamında çilek reçeli nasıl yapılır?

    Mis kokulu çilek reçeli tarifi! Tam kıvamında çilek reçeli nasıl yapılır?

    15.06.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çilek, tatlılara en yakışan meyveler arasında yer alıyor. Çilekle yapılan reçelin tadına da doyum olmuyor. Kahvaltıların yıldızı olan çilek reçeli oldukça seviliyor. Yaz geldiğinde en çok aratılan çilek reçeli nasıl yapılır sorusunun cevabını bu çilek reçeli tarifinde bulabilirsiniz.

    Mis kokulu çilek reçeli tarifi! Tam kıvamında çilek reçeli nasıl yapılır?

    Çilek reçeli küçükten büyüğe herkesin favori reçel tarifi olarak görülüyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu çilek reçeli tarifini mutlaka denemek gerekiyor.

    MALZEMELER

    • 2 kilo çilek
    • 2 kilo toz şeker
    • Yarım limonun suyu

    TARİF

    • Çileklerin saplarını koparın ve bol suyla yıkayın.
    • Çilekleriniz büyük ebattaysa keserek küçültebilirsiniz. Küçük ve orta boy olanları bütün bırakırsanız daha güzel görünür.
    • Çileklerinizi iyice temizledikten sonra kurutun ve bir tencereye koyun.
    • Üzerine toz şekeri dökün.
    • Kapağını kapatıp en az 8 saat, vaktiniz varsa bir gece bu şekilde bekletin.
    • Bekleme süresi bitince şekerler tamamen erimiş ve çilekler suyunu salmış olur.
    • Eğer yeterince su salınmamışsa bir çay bardağı kadar ekstra su ekleyebilirsiniz.
    • Tencereyi ocağa alın ve hafif hafif karıştırarak kaynamaya bırakın.
    • Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 30 – 35 dakika kadar pişirin.
    • Köpüklenme olursa kaşığınızla bu köpükleri dışarı alın ve atın.
    • Kaynama süresi biterken limon suyunu ekleyin.
    • 2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra altını kapatın.
    • Temiz kavanozlara doldurun ve kavanozları ters çevirin.
    • Kavanozlarınız iyice soğuduktan sonra çilek reçelleriniz hazır!

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