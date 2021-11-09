Misafir dizisi ne zaman başlıyor? Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un dizisi Misafir'in 1. bölümünden yeni fragman!

FOX’un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor. Misafir dizisi 1. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.

Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.



Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı Misafir dizisinde, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınacak.

MİSAFİR 1. BÖLÜM KONUSU

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır.

Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir.

Erdem’in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.





