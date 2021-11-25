Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazal Kaya, 6 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali'nin doğum gününü kutlayan Kaya, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle dijital platformlarda da yer alan güzel oyuncu, 3 yıl aradan sonra başrol olarak televizyona dönüş yaptı.

Misafir dizisinde çocukluk travmaları olan Gece'ye hayat veren Kaya, Buğra Gülsoy ile kamera karşısına geçti.



