Misafirleriniz bu tarife bayılacak! İşte sunumu ve lezzetiyle gönüllere taht kuran pazılı kuzu kapama tarifi

Pazılı kuzu kapama, sunumu ve lezzetiyle özellikle misafir ağırladığınızda ana yemek olarak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Kuzu etinin kendine has lezzetinin pazıyla olan muhteşem uyumuyla bir araya geldiği pazılı kuzu kapama ile misafirlerinizden tam not alacaksınız. Peki pazılı kuzu kapama nasıl yapılıyor? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla pazılı kuzu kapama tarifi...
MALZEMELER
5-6 adet büyük pazı yaprağı
6 parça kuzu eti (kemikli ve yağlı)
6-7 adet parmak uzunluğunda doğranmış taze soğan (yeşil sapları kullanılacak)
5-6 su bardağı su
2 diş sarımsak
Çeyrek demet taze nane
Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz
9-10 adet arpacık soğan (isteğe göre)
2 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber
Püf Noktası: Pazı yapraklarının kuzu etlerini kapatacak büyüklükte olmasına özen gösterin.
HAZIRLANIŞI
Etleri bir tencereye alın ve arada çevirerek suyunu bırakana kadar kısık ateşte pişirin.
Tencerenin kapağının kapalı olmasına dikkat edin.
Sonrasında tencereye sarımsağı ve tereyağını ekleyip karıştırın.
Tencereye 5 su bardağı sıcak su ilave edin ve kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
Etlerin yumuşayıp yumuşamadığını bir çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz.
Yumuşayan etlerin üzerine maydanoz, yeşil soğan, nane, karabiber ve tuz ekleyip 4-5 dakika daha pişirin.
Bu noktada etlerin suyu eksilirse tencereye sıcak su eklemeyi unutmayın.
Su kaynatıp pazı yapraklarını bu suda 9-10 saniye kadar haşlayın.
Daha sonra pazı yapraklarını soğuk suda bekletip kurulayın.
Etleri tencereden alarak tek tek pazı yapraklarına sarın ve ayrı bir tencereye aktarın.
Tencereye etlerin üzerini geçecek kadar su koyup kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
Arpacık soğan kullanacaksanız bir tavaya biraz yağ ekleyin ve arpacık soğanları karamelize ederek tencereye ekleyin.
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