Misafirleriniz bu tarife bayılacak! İşte sunumu ve lezzetiyle gönüllere taht kuran pazılı kuzu kapama tarifi

Pazılı kuzu kapama, sunumu ve lezzetiyle özellikle misafir ağırladığınızda ana yemek olarak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Kuzu etinin kendine has lezzetinin pazıyla olan muhteşem uyumuyla bir araya geldiği pazılı kuzu kapama ile misafirlerinizden tam not alacaksınız. Peki pazılı kuzu kapama nasıl yapılıyor? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla pazılı kuzu kapama tarifi...

PAZILI KUZU KAPAMA

MALZEMELER

5-6 adet büyük pazı yaprağı

6 parça kuzu eti (kemikli ve yağlı)

6-7 adet parmak uzunluğunda doğranmış taze soğan (yeşil sapları kullanılacak)

5-6 su bardağı su

2 diş sarımsak

Çeyrek demet taze nane

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

9-10 adet arpacık soğan (isteğe göre)

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Tuz

Püf Noktası: Pazı yapraklarının kuzu etlerini kapatacak büyüklükte olmasına özen gösterin.

HAZIRLANIŞI