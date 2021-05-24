Misafirlerinize rezil olmayın! Klozet, lavabo ve küvetlerdeki sararmaları birkaç TL harcayarak giderebilirsiniz

Evimizde en çok kullandığımız alanlardan biri de tuvalet ve banyolar. Tuvaletimizi, banyomuzu her ne kadar sürekli temizliyor olsak da suyun aktığı yerlerde, ders aralarında veya taşın yüzeyinde sarı lekeler olabiliyor. Bu sarı lekeler bir hayli inatçı olduğu için ne kadar temizlersek temizleyelim çıkmıyor ve canımızı sıkıyor. Öyle ki çamaşır suyu, banyo temizleyici ve kireç sökücü gibi deterjanlar bile bazen işe yaramayabiliyor. Biz de bazı doğal çözümleri sizin için derledik.

KLOZET, LAVABO VE KÜVETLERDEKİ SARARMALAR İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Diş Macunu ile Temizleme:

Klozet, lavabo veya küvetinizdeki sarı lekelerin olduğu yere bir miktar diş macunu sıkın.

Kullanmadığınız bir diş fırçası ile diş macununu sıktığınız yerleri ovalayarak temizleyin.

Temizlediğiniz alanları suyla durulayın. Sarı lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Karbonat ve Limon Suyu ile Temizleme:

Karbonat ve limon suyunun mucizesini tuvalet ve banyolarımızda da görüyoruz. Sarı lekelerin olduğu yere birkaç tatlı kaşığı karbonatı dökün.

Ardından limon suyunu karbonatın üzerine ilave edin.

İki maddenin birbirine karışmasını bekleyin.

Daha sonra bir fırça yardımıyla lekeli bölgeyi iyice ovun.

Temizlediğiniz alanı suyla durulayın.

Sirke ve Sıvı Sabun ile Temizleme:

Spreyli bir şişeye 1 su bardağı sirkeyi ve 2 yemek kaşığı sıvı sabunu koyun.

Şişenin üzerini dolduracak kadar ılık su ilave edin.

Şişeyi çalkalayarak maddelerin karışmasını sağlayın.

Karışımı ıslak olan lekeli yüzeylere iyice püskürtün.

5-10 dakika beklettikten sonra karışımı püskürttüğünüz yüzeyi fırçalayın.

Son olarak temizlediğiniz alanı bol suyla durulayın.

Kola ile Temizleme:

1 litre kolanın yarısını sarı lekeli olan yüzeye dökün.

Birkaç dakika bekledikten sonra yüzeyi fırçalayın.

Daha sonra kolanın kalan yarısını da dökerek fırçalamaya devam edin.

Lekelerin çıktığını gördükten sonra yüzeyi deterjanla yıkayıp durulayabilirsiniz.

Soda ile Temizleme: