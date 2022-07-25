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Mischa Barton'un son halini gören inanamadı! Kıyafetlerini satarken görüntülendi

25.07.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde The OC dizisinde canlandırdığı Marissa Cooper karakteriyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Mischa Barton, 2000'li yılların başında yaptığı itiraf ile uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklamıştı. Uzun yıllar sonra uyuşturucudan kurtulan 36 yaşındaki oyuncu, son haliyle sevenlerini üzdü.

Mischa Barton'un son halini gören inanamadı! Kıyafetlerini satarken görüntülendi

2000'li yılların başında rol aldığı 'The O.C' dizisiyle ünlenen Mischa Barton, o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bunların sonucunda bir zayıflayıp bir şişmanlamasıyla gündemden düşmüyordu.

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'The O.C' dizisinde canlandırdığı 'Marissa Cooper' karakteriyle tanınan Mischa Barton, Los Angeles'ta benzin alırken ve kıyafetlerini ikinci el dükkanına satarken görüntülendi.

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Aldığı kilolar ve bakımsız haliyle dikkat çeken Mischa Barton'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü.

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