Mischa Barton'un son halini gören inanamadı! Kıyafetlerini satarken görüntülendi

2000'li yılların başında rol aldığı 'The O.C' dizisiyle ünlenen Mischa Barton, o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bunların sonucunda bir zayıflayıp bir şişmanlamasıyla gündemden düşmüyordu.

'The O.C' dizisinde canlandırdığı 'Marissa Cooper' karakteriyle tanınan Mischa Barton, Los Angeles'ta benzin alırken ve kıyafetlerini ikinci el dükkanına satarken görüntülendi.

Aldığı kilolar ve bakımsız haliyle dikkat çeken Mischa Barton'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü.



