Mısır çöl kumunda kayak keyfi

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SEYAHAT  | 06.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Yağmurun sadece kış aylarında ve az miktarda yağdığı, karın ise neredeyse hiç yağmadığı ülkede Mısırlılar kayak keyfini yaşamanın yolunu çöllerde buldu.

Mısır çöl kumunda kayak keyfi

Firavunlar döneminden kalma piramitleriyle ve tapınaklarıyla bilinen Mısır, aynı zamanda çöl turizmiyle de ön plana çıkıyor. Geniş alanlara yayılı çöller, vahalar, vadiler, doğa tutkunlarının uğrak adresi. Ülke turizmine katkı sağlayan çölleri ve vadileriyle meşhur Feyyum kenti de doğa turizmi açısından ilgi çeken kentler arasında yer alıyor. Kent, ülkenin en geniş tabiat parklarından birisini barındırmakla birlikte son zamanlarda çölde kayak sporunun yapıldığı bir alanla anılıyor.

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Kayak daha ziyade kış turizmiyle adını duyuran bir spor olarak biliniyor ancak son yıllarda çöle sahip birçok ülkede "çöl kayakları" yapılmaya başlandı. Kar yerine kumda kayan sporcular, bu şekilde değişik bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyor.

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Çölde kayak dünya çapında ilgi görüyor

Özellikle Reyyan Vadisi'ndeki kum tepeleri, bu sporla adını duyurarak, ülkedeki binlerce safari tutkununu cezbediyor. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken bu sporun dünya çapında sevenleri de bulunuyor.

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Kum tepeleri üzerinden aşağı doğru kayılarak yapılan sporda, kumda kaymayı kolaylaştırması için "formika" veya "lamineks" maddesinden üretilen, mumla kaplı tahta levhalar kullanılıyor.
Çölde kayak tutkunlarından üniversite öğrencisi Muhammed Ali, kış mevsiminin çölde kayak için en uygun dönem olduğunu, zira Reyyan Vadisi'nin yaz döneminde sıcaklığının çok arttığını belirtti.
Arkadaşlarıyla her ay çölde kaydığını söyleyen Ali, dengede durmanın ve kuma düşmemenin sporun temel ölçütleri olduğunu ifade etti.

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Ali, Mısır'da çölde kayak yapmanın düşük maliyetli olmasının sporu gençler için cazip hale getirdiğine dikkati çekerek, Reyyan Vadisine giriş ücretinin 10 cüneyh (yaklaşık 3 Türk lirası), çölde kayak yapmanın ise 5 cüneyh (yaklaşık 1,5 Türk lirası ) olduğunu belirtti.


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Kumda kayak çöl turizmi Feyyum çölde kayak

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