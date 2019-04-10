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Mısır'da 'bahar çiçekleri' fuarı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen 'Bahar Çiçekleri' fuarına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Mısır'da 'bahar çiçekleri' fuarı

Giza'nın El-Orman Parkı'nda düzenlenen fuarda, bahar mevsiminin gelişini müjdeleyen çok sayıda renkli çiçek, bitki ve meyve ağaçları sergilendi.

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El-Orman halk bahçesi, 1875 yılında Hidif İsmail döneminde kraliyet sarayına değişik meyve ve sebzeler sağlamak için inşa edilmiştir.

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Ülkedeki en eski bahar çiçek festivallerinden biri olarak kabul edilen Orman Çiçek Festivali 2 Mayıs'a kadar sürecek.

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Nadir bulunan orkidelerden ve bonsai ağaçlarından limon ağaçlarına ve tüm renklerden lalelere kadar, bu çiçek festivali kesinlikle Kahire'nin umutsuzca ihtiyaç duyduğu renkler...

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Ayrıca Kahire'de alışveriş merkezlerinde dolaşmaktan bıkmış aileler için ziyaret edilecek mükemmel bir yer.

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Mısırlı sanatçı olan Hesham Galal, Mısırlı futbolcu yeşillikçi Muhammed Salah'ın yeşillik portresini yaptıktan sonra yaratıcılığının ötesine geçti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır festival çiçek

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