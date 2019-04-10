Mısır'da 'bahar çiçekleri' fuarı

Giza'nın El-Orman Parkı'nda düzenlenen fuarda, bahar mevsiminin gelişini müjdeleyen çok sayıda renkli çiçek, bitki ve meyve ağaçları sergilendi.

El-Orman halk bahçesi, 1875 yılında Hidif İsmail döneminde kraliyet sarayına değişik meyve ve sebzeler sağlamak için inşa edilmiştir.

Ülkedeki en eski bahar çiçek festivallerinden biri olarak kabul edilen Orman Çiçek Festivali 2 Mayıs'a kadar sürecek.

Nadir bulunan orkidelerden ve bonsai ağaçlarından limon ağaçlarına ve tüm renklerden lalelere kadar, bu çiçek festivali kesinlikle Kahire'nin umutsuzca ihtiyaç duyduğu renkler...

Ayrıca Kahire'de alışveriş merkezlerinde dolaşmaktan bıkmış aileler için ziyaret edilecek mükemmel bir yer.

Mısırlı sanatçı olan Hesham Galal, Mısırlı futbolcu yeşillikçi Muhammed Salah'ın yeşillik portresini yaptıktan sonra yaratıcılığının ötesine geçti.



