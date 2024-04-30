Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Karadeniz mutfağının kendine has lezzetlerinden biri olan mısır ekmeği, hem tek başına hem de yemeklerle ve kahvaltılıklarla tüketilebilir. Diğer ekmek türlerinden farkı mısır unu ile yapılması olan bu lezzet dünya çapında da bilinir hâle gelmiştir. İşte mısır ekmeği tarifi...
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