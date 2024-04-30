Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Mısır ekmeğini siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Bunu niçin aşağıdaki mısır ekmeği tarifi adımlarını uygulamanız ve verilen malzemeleri kullanmanız yeterli olacaktır. Afiyet olsun.

MALZEMELER 3 bardak mısır unu

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 bardak su

Yarım tatlı kaşığı tuz

TARİF Su hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

Suyu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayın.

Harcı tepsiye dökün.

Sıcak fırında 180 derecede 40 dakika pişirin.







