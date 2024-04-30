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    4. Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?

    Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 23:05
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    Karadeniz mutfağının kendine has lezzetlerinden biri olan mısır ekmeği, hem tek başına hem de yemeklerle ve kahvaltılıklarla tüketilebilir. Diğer ekmek türlerinden farkı mısır unu ile yapılması olan bu lezzet dünya çapında da bilinir hâle gelmiştir. İşte mısır ekmeği tarifi...

    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 1
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Dilim 300kal

    Mısır ekmeğini siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Bunu niçin aşağıdaki mısır ekmeği tarifi adımlarını uygulamanız ve verilen malzemeleri kullanmanız yeterli olacaktır. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 3 bardak mısır unu
    • 2 yemek kaşığı un
    • 3 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 bardak su
    • Yarım tatlı kaşığı tuz

    TARİF

    • Su hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
    • Suyu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
    • Fırın tepsisini yağlayın.
    • Harcı tepsiye dökün.
    • Sıcak fırında 180 derecede 40 dakika pişirin.


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    Anahtar Kelimeler:
    mısır ekmeği Mısır
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