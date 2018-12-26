Sürekli 'kilo verin' uyarısı yapan Cumhurbaşkanına tepki

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, kilolu vatandaşlar konusundaki söylemi nedeniyle tepki çekiyor. Gördüğü kilolu insan sayısından şikâyet eden el Sisi, Mısırlılara kendilerine daha iyi bakmalarını söylüyor. Üniversiteler dâhil okullarda beden eğitimin temel dersler arasında olmasını isteyen Mısır Cumhurbaşkanı, televizyon programlarına da kilolu sunucu ya da konuk çıkarılmaması gerektiğini savunuyor. Bulduğu her fırsatta Mısırlılara kilo vermek için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini söyleyen ve sokakta karşılaştığı kilolu kişileri azarlayan Sisi, 15 Aralık'taki açıklamalarında benzer bir tutum sergiledi. Sisi, televizyondan yayınlanan açıklamalarında, yeterince yürümedikleri için Mısırlılarla dalga geçtikten sonra gülerek yanındaki başbakanına dönüp kilo almamasını söyledi. Sisi ertesi sabah da başkent Kahire'de bisikletle gittiği bir askeri akademideki öğrencilere, belli vücut ölçülerine ilişkin kriteri karşılamamaları durumunda mezun olamayacaklarını söyleyerek gözdağı verdi.

Ancak Sisi, bu tutumu nedeniyle kilolu insanları küçük düşürmek ve büyük ölçüde yoksulluktan kaynaklanan bir sorun karşısında elitist bir yaklaşım sergilemekle eleştiriliyor. Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca obeziteyle mücadele ve sporun yaygılaştırılması konularında somut planlar sunmadığı gerekçesiyle tepki görüyor. HALKIN ÜÇTE BİRİ OBEZ Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün 2017'de dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre, Mısır'da her üç kişiden biri obez. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Araştırma, 100 milyon nüfusa sahip ülkedeki yetişkinlerin yüzde 35'inin, yani yaklaşık 19 milyon kişinin obez olduğunu ortaya koymuştu. Bu bakımdan da dünya genelinde en yüksek orana sahip olan Mısır'da çocuklarınsa yüzde 10,2'si obez. Bu oran, ülkedeki yaklaşık 3,6 milyon çocuğun obezite sorunu yaşadığını gösteriyor. Sisi'nin izlediği ekonomi politikaları nedeniyle Mısır'da özellikle sebze ve meyve fiyatları büyük oranda arttı. Bu durum halkı daha ucuz ancak sağlıksız besinlere yöneltti.