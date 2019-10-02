Miss Turkey 2019'u Simay Rasimoğlu kazandı (Simay Rasimoğlu kimdir?)

2019 Türkiye Güzeli belli oldu. 20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş olurken, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye ise Büşra Turan hak kazandı.
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu.
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu. Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.
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