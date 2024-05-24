HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.05.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli bir müdürün ek ders vurgununu konuşuyor! Bir okul müdürü yıllar boyunca öğretmenler üzerinden haksız ek ders kazancı sağlayadı ve bu yolsuzluktan 4.5 milyon elde etti. Olayın ortaya çıkmasıyla bakanlık devreye girdi. Okul müdürü oğlunun borsada para kaybettiğini ve öğretmenlerin emekli olana kadar kendinden şikayetçi olmamasını istedi. Ancak öğretmenler vurguncuyu dinlemeyerek harekete geçti.

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Kocaeli'de, bir ortaokulda ek ders yolsuzluğu iddiasında, mağdur öğretmenlerden birinin ifadesinde, olayın ortaya çıkmasının ardından okul müdürü M.H.A.’nın, 17 Mayıs'ta öğretmenler odasında kendilerine, “Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum” dediğini anlattı. Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.’nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi.

211179_IDDIALARA-KONU-OKULUN-YONETIMI-ISLEMLER

4,5 MİLYON KAZANÇ ELDE ETTİ

Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, sistem üzerindeki e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti. Ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenler, iddiaya göre; e-bordro üzerinde görünen ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine geçen 17 Mayıs'ta geriye dönük yapılan kontrollerde, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaklaşık 4 yıldır bu durumun yaşandığı ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi. Öğretmenlerin üzerinden yaklaşık 4,5 milyon TL haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

211180_HURRIYETCI-EGITIM-SENDIKASI-GENEL-BASKAN

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ, EMEKLİYE AYRILDI

İddialarla ilgili Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, 20 Mayıs'ta ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A., işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında; 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından Kocaeli Adliyesi'ne, öğretmenler ise Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Okul müdürü M.H.A.’nın da şikayetin hemen ardından emekliye ayrıldığı öğrenildi.

211182_HURRIYETCI-EGITIM-SENDIKASI-GENEL-BASKAN

8 ÖĞRETMEN OLAYDA ADI GEÇEN HERKESTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Okulda görev yapan 8 öğretmen, dün savcılık talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği’ne davet edilerek ‘şikayetçi’ sıfatıyla ifade verdi. Öğretmenlerin ifadesinde, olayla ilgisi olan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi.

211183_HURRIYETCI-EGITIM-SENDIKASI-GENEL-BASKAN

"OĞLUM BORSADA PARA KAYBETTİ; BU İŞLEMİ BENDEN HABERSİZ YAPTI"

Öğretmenler ifadelerinde okul müdürünün öğretmenler odasında yaptığı konuşmayı da anlattı. Bir öğretmen, okul müdürü M.H.A.'nın odada kendilerine “Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum" dediğini söyledi. Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.’nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi. Öğretmenlerin okul müdürünün bu teklifini kabul etmeyerek 20 Mayıs günü savcılığa giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

211184_HURRIYETCI-EGITIM-SENDIKASI-GENEL-BASKAN

‘BENİM HESABIMA PARA GÖNDERDİ ANCAK BEN PARAYI GERİ GÖNDERDİM’

Okulda görev yapan bir başka öğretmen ise ifadesinde hesabına yatan ücret ile e-Devlet’te görülen ücretin farklı olduğunu görmesinin ardından okul müdürünün yanına gittiğini belirterek, “Yanlışlığı görmem üzerine okul müdürüne gittim. Okulun müdürü bana, 'Benim ek ders ücretim sana yatmış olabilir, el ile girdiğim için 2 kez basmış olabilirim' dedi. Daha sonra okul müdürü kendi hesabından benim hesabıma para gönderdi ancak ben parayı geri gönderdim” dedi.

211697_IDDIALARA-KONU-OKULUN-YONETIMI-ISLEMLER

‘GİTSENİZ BİLE E-DEVLET’TE YANLIŞLIK OLMUŞTUR DEYİP GÖNDERİRLER’

Başka bir öğretmen ise ifadesinde diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte durumu okul müdür yardımcılarına anlattıklarını, ilçe milli eğitim müdürlüğüne gideceklerini söylediklerini belirtti. Okul müdür yardımcısının kendilerine ‘Gitseniz bile e-Devlet’te yanlışlık olmuştur deyip gönderirler. Çünkü daha önce de bir öğretmene böyle oldu, bir şey çıkmadı’ dediğini, bunun üzerine yine de müdür yardımcısına dilekçe verdiklerini ifadesinde söyledi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Herkesin canını hiçe saydıYer: Bursa! Herkesin canını hiçe saydı
Cumhurbaşkanı Vucic gözyaşlarına boğulduCumhurbaşkanı Vucic gözyaşlarına boğuldu
Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kodÇok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod
Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü Kocaeli vurgun
En Çok Okunan Haberler
'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod

Hep bir ağızdan aynı slogan atıldı! Cenaze törenine damgasını vuran anlar

Hep bir ağızdan aynı slogan atıldı! Cenaze törenine damgasını vuran anlar

Cumhurbaşkanı Vucic gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Vucic gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.