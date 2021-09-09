Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisi merak edildi

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. 2021 Türkiye Güzeli'nin kim olduğunun yanı sıra sevgilisi de büyük bir merak konusu oldu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Korkmaz'ın sevgilisinin kim olduğu da kısa sürede belli oldu.

Dilara Korkmaz, eğlenceli videolarının yanı sıra bikinili pozlarını ve günlük hayatından kareleri de hesabından paylaşıyor. 5 yıldır Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşayan Korkmaz, mutlu karelerini de sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor.

Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

