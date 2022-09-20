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Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu mu? Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu?

20.09.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Eylül akşam saatlerinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2022, Berfu Yenenler'in sunumuyla tamamlandı. Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu. Miss Turkey 2022 birincisi tacını, Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı. Peki Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu mu? Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu?

Uzun süredir heyecanla beklenen Miss Turkey 2022 tamamlandı. Jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer aldı. Ülkemizi yurt dışında temsil edecek donanımlı güzelin kim olduğuna karar verildi. Peki Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu? İşte merak edilenler...

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2022 birincisi 19 Numara Nursena Say oldu. 1.80 boyundaki Nursena Say 24 yaşındadır.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu mu? Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu?

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Miss Turkey 2022 güzeli seçildi.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu mu? Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu?


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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir?
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Miss Turkey
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