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Miss Turkey güzeli Aslı Sümen bikinisiyle havuz başında poz verdi! Paylaşımı nefes kesti

31.12.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey güzeli Aslı Sümen, Baht Oyunu dizisinde 'Tuğçe' rolü ile oyunculuğa adım attı. Aslı Sümen, -4 derecede girdiği havuzun kenarından bikinili poz verdi. Takipçilerinin kayıtsız kalamadığı bu paylaşım nefes kesti.

Miss Turkey güzeli Aslı Sümen bikinisiyle havuz başında poz verdi! Paylaşımı nefes kesti

Oyuncu Aslı Sümen, 2017 yılında Miss Turkey güzeli seçilmişti. Baht Oyunu, Erkek Severse, Gülümse Kaderine gibi dizilerde rol alan Aslı Sümen sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak havuz başında poz veren Aslı Sümen dikkatleri üzerine çekti.

Aslı Sümen, 2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmişti. Sosyal medyada paylaştığı tweetler yüzünden Itır Esen’den taç geri alınınca da birincilik Sümen'in olmuştu.

aslı sümen sevgilisi

Oyunculuk yapan Aslı Sümen, yeni sevgilisi Chris Bann ile fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada yayınlamıştı. Sümen, Paris'te çekildiği pozlarını Instagram’da “Sen hiç planlamadığım en iyi şeysin” notuyla paylaştı.

BİKİNİLİ POZU NEFES KESTİ

28 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Sümen, oyunculuk performansının yanında özel hayatı ve paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

aslı sümen bikinili pozuyla nefes kesti

Aslı Sümen -4 derecede havuza girdi. Havuz başından bikinisiyle poz veren Sümen, o pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.


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