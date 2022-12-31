Miss Turkey güzeli Aslı Sümen bikinisiyle havuz başında poz verdi! Paylaşımı nefes kesti

Oyuncu Aslı Sümen, 2017 yılında Miss Turkey güzeli seçilmişti. Baht Oyunu, Erkek Severse, Gülümse Kaderine gibi dizilerde rol alan Aslı Sümen sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak havuz başında poz veren Aslı Sümen dikkatleri üzerine çekti.
Aslı Sümen, 2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmişti. Sosyal medyada paylaştığı tweetler yüzünden Itır Esen’den taç geri alınınca da birincilik Sümen'in olmuştu.
Oyunculuk yapan Aslı Sümen, yeni sevgilisi Chris Bann ile fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada yayınlamıştı. Sümen, Paris'te çekildiği pozlarını Instagram’da “Sen hiç planlamadığım en iyi şeysin” notuyla paylaştı.
28 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Sümen, oyunculuk performansının yanında özel hayatı ve paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Aslı Sümen -4 derecede havuza girdi. Havuz başından bikinisiyle poz veren Sümen, o pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.