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  4. Miss Turkey yarışmacısı Berfin Ant kimdir? Miss Turkey 2022 Berfin Ant kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey yarışmacısı Berfin Ant kimdir? Miss Turkey 2022 Berfin Ant kaç yaşında ve mesleği nedir?

15.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey yarışmasının bu seneki finalistleri dikkat çekti. 20 finalist de göz kamaştırıcı güzellikte. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılan isimlerin arasında oyuncu Ece Aydemir de bulunuyor. Adaylar arasında yer alan bir isim de Berfin Ant oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Berfin Ant kimdir? Berfin Ant kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Berfin Ant kimdir? Miss Turkey 2022 Berfin Ant kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Berfin Ant kimdir?

MİSS TURKEY BERFİN ANT KİMDİR?

Berfin Ant, Miss Turkey yarışmasında 17 numarada yarışmaktadır.

1.77 boyundaki genç kız, 22 yaşındadır.

Berfin Ant, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü 4. bölüm öğrencisidir.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

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Miss Turkey yaşında
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