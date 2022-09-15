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  4. Miss Turkey yarışmacısı Nurten Ayten kimdir? Miss Turkey 2022 Nurten Ayten kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey yarışmacısı Nurten Ayten kimdir? Miss Turkey 2022 Nurten Ayten kaç yaşında ve mesleği nedir?

15.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022'nin yarışmacı adayları belli oldu. Her sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasının bu seneki 20 yarışmacı adayı dikkat çekti. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılan isimlerin arasında oyuncu Ece Aydemir de bulunuyor. Adaylar arasında yer alan bir isim de Nurten Ayten oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nurten Ayten kimdir? Nurten Ayten kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Nurten Ayten kimdir? Miss Turkey 2022 Nurten Ayten kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nurten Ayten kimdir?

MİSS TURKEY NURTEN AYTEN KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Nurten Ayten 13 numarada yarışacak. 1.77 boyuna sahip Ayten, 21 yaşındadır. Nurten Ayten Uludağ Üniversitesi siyaset ve kamu yönetimi 4. sınıf öğrencisidir.

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MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

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Miss Turkey yaşında
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