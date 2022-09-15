Miss Turkey yarışmacısı Tuana Kurt kimdir? Miss Turkey 2022 Tuana Kurt kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Tuana Kurt kimdir?

MİSS TURKEY TUANA KURT KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Tuana Kurt 12 numarada yarışacak. 1.75 boyuna sahip Kurt, 24 yaşındadır. Tuana Kurt Bahçeşehir Üniversitesi özel hukuk yüksek lisans öğrencisidir.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

