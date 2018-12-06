Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Meraklılarının her yıl büyük bir merakla beklediği Pirelli 2019 takvimi sonunda gün ışığına çıktı. Bu yıl fotoğraflarını Albert Watson'ın çektiği takvimin tanıtımı da İtalya'nın Milano kentinde yapıldı.

Takvime poz veren bütün modeller de özel gecede bir araya geldi.

Gecenin kırmızı halıda en çok konuşuyan kişilerinden biri de takvimin de yıldızlarından dansçı Misty Copeland oldu.

Fotoğrafçı Albert Watson ile gülerek poz verme noktasına giden Copeland, derin yırtmacı yüzünden zor anlar yaşadı.

O andan sonra da eliyle yırtmacını tutarak yine aynı zorluğu yaşamamaya çalıştı Copeland.

Pirelli takvimi bu yıl farklı kuşaklardan ünlü modelleri bir araşa getirdi. Julia Garner, Gigi Hadid, Misty Copeland, Laetitia Casta takvim için poz veren modeller.

Ana tema ise bu 4 ünlü kadının başarıya uzanan yolculuğu.

Pirelli takviminin Milano'daki tanıtım toplantısı, poz veren modeller dışında çok sayıda ünlüye de ev sahipliği yaptı.