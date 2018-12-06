TREND

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Pirelli 2019 takvimi tanıtım gecesine dansçı Misty Copeland damga vurdu! Güzel isim gecede giydiği derin yırtmaçlı elbisesine hakim olamayınca olanlar oldu.

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Meraklılarının her yıl büyük bir merakla beklediği Pirelli 2019 takvimi sonunda gün ışığına çıktı. Bu yıl fotoğraflarını Albert Watson'ın çektiği takvimin tanıtımı da İtalya'nın Milano kentinde yapıldı.

Takvime poz veren bütün modeller de özel gecede bir araya geldi.

BGUK_1425908_005

Gecenin kırmızı halıda en çok konuşuyan kişilerinden biri de takvimin de yıldızlarından dansçı Misty Copeland oldu.

BGUK_1425908_013

Fotoğrafçı Albert Watson ile gülerek poz verme noktasına giden Copeland, derin yırtmacı yüzünden zor anlar yaşadı.

BGUK_1425908_014

O andan sonra da eliyle yırtmacını tutarak yine aynı zorluğu yaşamamaya çalıştı Copeland.

BGUK_1425908_015

Pirelli takvimi bu yıl farklı kuşaklardan ünlü modelleri bir araşa getirdi. Julia Garner, Gigi Hadid, Misty Copeland, Laetitia Casta takvim için poz veren modeller.

BGUK_1425908_001

Ana tema ise bu 4 ünlü kadının başarıya uzanan yolculuğu.

BGUK_1425908_003

Pirelli takviminin Milano'daki tanıtım toplantısı, poz veren modeller dışında çok sayıda ünlüye de ev sahipliği yaptı.

Pirelli Takvimi'nde etkileyici pozlar!Pirelli Takvimi'nde etkileyici pozlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Misty Copeland Pirelli 2019 Pirelli 2019 takvimi

En Çok Okunan Trend Haberler

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

Yemekteyiz'de olay bitmiyor! Genç yarışmacı çıldırdı

Yemekteyiz'de olay bitmiyor! Genç yarışmacı çıldırdı

İlginizi Çekebilir

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Kim Kardashian'dan seks kasedi itirafı

Kim Kardashian'dan seks kasedi itirafı

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Yok artık! Ünlü oyuncu duştan paylaştı!

Pirelli Takvimi'nde etkileyici pozlar!

Pirelli Takvimi'nde etkileyici pozlar!

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Survivor Berna şimdilerde ne yapıyor?

Survivor Berna şimdilerde ne yapıyor?

Melanie Griffith: Alec Baldwin'i yatağa atmaya çalıştım

Olay itiraf: Onu yatağa atmaya çalıştım

Nurseli İdiz'den ''cinselliği bıraktım'' diyen Okan Bayülgen'e olay tepki

'Cinselliği bıraktım' diyen Okan'a olay yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.