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MIUI 11 almayacak olan Xiaomi modelleri belli oldu!

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TEKNOLOJİ  | 06.04.2019 08:58 | Son Güncelleme

MIUI 11 almayacak olan Xiaomi modelleri bugün belli oldu. Daha önce MIUI 11 alacak denilen tam yedi Xiaomi modeli bu güncellemeyi almayacak. İşte güncelleme almayacak olan modeller!

MIUI 11 almayacak olan Xiaomi modelleri belli oldu!

Xiaomi, uzun bir süredir Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 11 güncellemesini test ediyordu. Xiaomi cephesinden ilk gelen açıklama neredeyse 5. yılına giren modellerine bile MIUI 11 güncellemesinin sunulacağı yönündeydi. Esip gürleyen Xiaomi’nin, bugün MIUI 11 güncellemesi için geri adım attığı oraya çıktı.

Xiaomi forumlarında ortaya çıkan bilgiye göre; tam 7 adet Xiaomi modeli MIUI 11 güncellemesini almayacak. Bu modeller arasında; Redmi Note 4, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi Note 3 ve Redmi Pro yer alıyor.

  1. yaşına girecek olan modellerin güncelleme almaması çok normal aslında. Ancak Xiaomi bu noktada yanlış bir hamle yaparak, bu modellerin de güncelleme alacağını açıklamıştı. Hiç tepki almayacakken bir anda eleştirilerin hedefine giren Xiaomi cephesi, bakalım nasıl bir aksiyon alacak?

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi akıllı telefon güncelleme

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