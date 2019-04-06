MIUI 11 almayacak olan Xiaomi modelleri belli oldu!

Xiaomi, uzun bir süredir Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 11 güncellemesini test ediyordu. Xiaomi cephesinden ilk gelen açıklama neredeyse 5. yılına giren modellerine bile MIUI 11 güncellemesinin sunulacağı yönündeydi. Esip gürleyen Xiaomi’nin, bugün MIUI 11 güncellemesi için geri adım attığı oraya çıktı.
Xiaomi forumlarında ortaya çıkan bilgiye göre; tam 7 adet Xiaomi modeli MIUI 11 güncellemesini almayacak. Bu modeller arasında; Redmi Note 4, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi Note 3 ve Redmi Pro yer alıyor.
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