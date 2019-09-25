Mynet Trend

Miyop insanlar dünyayı böyle görüyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan bir görme sorunu miyop, bir dizi resim için Güney Afrika Philip Barlow'un ilham kaynağı oldu. Sanatçı, gündelik hayatımızda karşılaştığımız manzaraları yağlı boya ile boyar, onları güzelliklerle kaplı yeni manzaralara dönüştürür. İşte o çizimler...

Miyop insanların uzağı bulanık görmesinden ilham alarak yağlı boya resimleri yapmaya başlıyan Güney Afrikalı sanatçı Philip Barlow, hem gözleri bozuk insanların dünyayı nasıl gördüğüne dikkat çekiyor hem de sanata farklı bir bakış açısı getiriyor.

HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİYOR

Kusurlu gözlerin gördüğüne benzer bir bulanıklıktan başka bir şey olmayan çizgilerin düzgünlüğü, isimsiz insanlarla dolu oluşu, belirsiz bir şekilde şekillenmiş bir dünya sunar. Bu nedenle, izleyicinin hayal gücü için daha fazla olanak sunduğu bir gerçektir.

PROJENİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Philip, bu projenin nasıl ortaya çıktığını ise şu sözlerle açıkladı: “Bunlar gerçekten özel bir proje değil, benim, renklerin, ışığın ve formun keşfedilmesine devam etmemin bir parçası. Eserlerden bazıları yaptığım sergilerin bir parçası ya da gezilerde çektiğim resimler. ”

Burada sunulan resimlere hiçbir miyopun şaşırmayacağına inanıyoruz. İşte o bulanık resimler...

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Trump konuşurken bakanı uyuduTrump konuşurken bakanı uyudu
8 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!8 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miyop miyop insanlar göz bozukluğu sanat ressam ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi!

5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump konuşurken bakanı uyudu

Trump konuşurken bakanı uyudu

8 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!

8 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!

İktiyozis hastalığı nedeniyle 2 haftada bir deri değiştiriyor! İktiyozis balık pulu hastalığı nedir ve nasıl tedavi edilir?

O hastalık yüzünden iki haftada bir deri değiştiriyor!

Trafik ışıklarında dilenirken karşılaştılar! İşte o duygu dolu olay

Trafikte dilenirken karşılaştılar! İşte o duygu dolu olay

Kendi kendini ameliyat edip hayatta kaldı!

Kendi kendini ameliyat edip hayatta kaldı!

İspanya'da tartışma yaratan karar: Diktatörün mezar yeri değişecek!

Ülke ayağa kalktı! Mezar yeri değiştirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.