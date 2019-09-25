Miyop insanlar dünyayı böyle görüyor!

Miyop insanların uzağı bulanık görmesinden ilham alarak yağlı boya resimleri yapmaya başlıyan Güney Afrikalı sanatçı Philip Barlow, hem gözleri bozuk insanların dünyayı nasıl gördüğüne dikkat çekiyor hem de sanata farklı bir bakış açısı getiriyor.
HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİYOR
Kusurlu gözlerin gördüğüne benzer bir bulanıklıktan başka bir şey olmayan çizgilerin düzgünlüğü, isimsiz insanlarla dolu oluşu, belirsiz bir şekilde şekillenmiş bir dünya sunar. Bu nedenle, izleyicinin hayal gücü için daha fazla olanak sunduğu bir gerçektir.
PROJENİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI AÇIKLADI
Philip, bu projenin nasıl ortaya çıktığını ise şu sözlerle açıkladı: “Bunlar gerçekten özel bir proje değil, benim, renklerin, ışığın ve formun keşfedilmesine devam etmemin bir parçası. Eserlerden bazıları yaptığım sergilerin bir parçası ya da gezilerde çektiğim resimler. ”
Burada sunulan resimlere hiçbir miyopun şaşırmayacağına inanıyoruz. İşte o bulanık resimler...
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