MK 11 için çıkış videosu nihayet yayınlandı

MK11 zaman dilimi olarak MK9’da yaşanan olaylardan 25 yıl sonrasında geçiyor. Bilindiği üzere MK9, hikaye olarak beyaz perdede boy gösteren 2 Mortal Kombat filminden esinlenilmişti. Serinin 10. oyunu ise bizleri bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya bırakmıştı.

Elbette MK11’in MK9’dan 25 yıl sonra geçmesi, serinin orijinalinde alışmış olduğumuz pek çok karakterin olmayacağı anlamına gelmeliydi. Fakat öyle değil. Zira oyunda Kronika’nın zamana müdahalesi sonucu Raiden, Skarlet, Scorpion, Sonya Blade ve Sub-Zero gibi ikonik karakterlerle oynama şansına erişeceğiz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Mortal Kombat 11 hali hazırda ön siparişe sunulmuş durumda. Oyunu ön sipariş ile satın alanlar Shao Kahn ile oynama fırsatını da bulacaklar.

Oyunun standart sürümü PS Store’da 299TL, Xbox Store’da 352.50TL, Nintendo eShop’ta 59.99 dolar ve Steam’de 102TL’den satılmakta. Sonuç olarak oyunun PC versiyonu dışındaki fiyatlarının hayli yüksek olduğu bariz ortada. Eğer Premium versyionu satın almak isterseniz PS Store’da 459TL, Xbox Store’da 554TL, Nintendo eShop’ta 99.99 dolar ve Steam’de ise 144TL ödemek zorundasınız.

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