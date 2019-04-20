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MK 11 için çıkış videosu nihayet yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 20.04.2019 07:47 | Son Güncelleme

NetherRealm Studios ve Warner Bros. Interactive işbirliğiyle geliştirilen Mortal Kombat 11 için merakla beklenen çıkış videosu nihayet yayınlandı. Böylece yapımcı ekip, 23 Nisan’da satışa sunulacak olan oyun için son videosunu da yayınlamış oldu.

MK 11 için çıkış videosu nihayet yayınlandı

MK11 zaman dilimi olarak MK9’da yaşanan olaylardan 25 yıl sonrasında geçiyor. Bilindiği üzere MK9, hikaye olarak beyaz perdede boy gösteren 2 Mortal Kombat filminden esinlenilmişti. Serinin 10. oyunu ise bizleri bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya bırakmıştı.

Elbette MK11’in MK9’dan 25 yıl sonra geçmesi, serinin orijinalinde alışmış olduğumuz pek çok karakterin olmayacağı anlamına gelmeliydi. Fakat öyle değil. Zira oyunda Kronika’nın zamana müdahalesi sonucu Raiden, Skarlet, Scorpion, Sonya Blade ve Sub-Zero gibi ikonik karakterlerle oynama şansına erişeceğiz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Mortal Kombat 11 hali hazırda ön siparişe sunulmuş durumda. Oyunu ön sipariş ile satın alanlar Shao Kahn ile oynama fırsatını da bulacaklar.

Oyunun standart sürümü PS Store’da 299TL, Xbox Store’da 352.50TL, Nintendo eShop’ta 59.99 dolar ve Steam’de 102TL’den satılmakta. Sonuç olarak oyunun PC versiyonu dışındaki fiyatlarının hayli yüksek olduğu bariz ortada. Eğer Premium versyionu satın almak isterseniz PS Store’da 459TL, Xbox Store’da 554TL, Nintendo eShop’ta 99.99 dolar ve Steam’de ise 144TL ödemek zorundasınız.

Dilerseniz yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Warner Bros mortal kombat oyun

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