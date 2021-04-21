MKE Ankaragücü 1-1 Yukatel Denizlispor (Maç Sonucu)

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken MKE Akaragücü ve Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.
Konuk takım, Rodallega'nın harika frikik golüyle öne geçti. Kaleyi sol çaprazdan gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşun başına geçen Rodallega, topu sağ üst direkle yan direğin birleştiği noktadan ağlara yolladı: 0-1.
Ev sahibi takım rakibine 35'te karşılık verdi. Alper Potuk'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarının 18. saniyesinde Ankaragücü gole çok yaklaştı ama sonuca gidemedi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı.
MKE Ankaragücü puanını 38 yaptı ve 15. sıraya yerleşti.
Ligin son sırasında bulunan Denizlispor ise 27 puanla son sırada yer aldı.
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