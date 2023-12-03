MKE ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Ankaragücü Beşiktaş maçı hakemi Zorbay Küçük'ün yardımclıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel üstlenecek. Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle ekranı ve ilk 11 merak edildi. İşte maça dair detaylar...

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bugün(3 Aralık 2023 Pazar) oynanacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maç için geri sayımda sona yaklaşıldı.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak. Ankaragücü Beşiktaş maçı hakemi Zorbay Küçük'ün yardımclıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel üstlenecek.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Demir Ege, Rebic, Cenk, Aboubakar





