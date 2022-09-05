MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçtan sonra yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, bir taraftarın maçın ardından sahaya girerek kendilerine saldırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Maçı geçtim, iyi oynarsın ya da kötü oynarsın. Bugün 3 puanla ayrıldık, bizim için çok önemliydi. Maçtan sonra olanlar gerçekten kabul edilecek şeyler değil. O kadar polis mensubu, güvenliğin olduğu yerde taraftar nasıl bizim yakınımıza gelebiliyor? Allaha şükür ciddi bir durumum yok. Pozisyonu sonradan izledik. Şans eseri yan tarafa bir adım atıyorum. Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek, futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Biz ne kadar emek veriyoruz. Ailelerimizi görmüyoruz, emek veriyoruz buralara gelebilmek için. Kendini bilmeyen bir insan geliyor bize öyle muamele yapıyor."

Cenk Tosun, Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesine de değinerek, "Josef'in kırmızı kartı gerçekten hiç anlamadığım bir şey. İnsanlar gelecek, bize vurup tekme atacaklar ben de izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler? Orada Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağzımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri, belki iki, belki de üç hafta oynayamayacak." dedi.

