'Ankaragücü son virajda'

Fatih Mert, Beştepe Tesisleri'nde Pasifik İnşaat ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öncelikle başkent ekibinin 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Mert, "5 futbolcunun hepsi ve menajerleriyle görüşmeler yapılıyor. Belli bir aşamaya gelindi. Süreç işliyor, bitirebilirsek size haber verebileceğiz. Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda. Bu yönetim bu işleri toparlayabilirse toparlayacak, toparlayamazsa Ankaragücü'nün gidişatı, sonu iyi olmaz." diye konuştu.

"Menajerler, avukatlar buraya para yağıyor, bu işler hemen halledilecek diye görmesinler." ifadesini kullanan Mert, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey yok. Yaşamsal faaliyetleri sürdürüyoruz. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyoruz ama durum gerçekten iyi değil. 5 futbolcuyla ilgili toplam 5 milyon 278 bin avro FIFA'da eksi 3 puan için işlemleri bitmiş, bekleyen dosya var. Putsila 598 bin avro, Kone 1 milyon 503 bin avro, Orgill'in kulübü 541 bin avro, Kibong 170 bin avro, Bifouma 2 milyon 465 bin avro... İlk geldiğimiz günden itibaren bunlarla görüşmeye başladık. Bu kulübü yaşatırlarsa herkes parasını alır. Herkes 'ben bu paramı alacağım' derse de hiçkimse bir şey alamaz. Onlar da bu alacaklarını tahsis etmek istiyorlarsa mantıklı davranmalılar. Biz iyi niyetliyiz, bu borçları ödemeye geldik. Bir şekilde ödenecek ama ne kadar sürede, nasıl ödenir, orasına bakılacak. Futbolcular, menajerler, avukatlar da iyi niyetli olurlar ödeme planlarını kabul ederlerse bu iş çözülür. Çözülmezse biz Ankaragücü'nün bir alt lige düşmesine kahroluruz. Onların hiçbirisi de hiçbir şey alamaz."