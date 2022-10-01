MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir'in hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dominant oynayan takımlardan biri olduğunu söyledi.

Milli maç arasında yaptıkları antrenmanda çalıştıklarını oyuncularının sahada uyguladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk yarıda zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibe istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Aynı şekilde merkezi daraltarak iyi pozisyon alıp, rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça 1-0 geriden başlattı. Geriye düşmemizi rağmen oyunun ilk yarısını daha fazla domine ve kontrol eden, topa çok fazla sahip olan, ceza sahasında daha çok topla buluşan bir Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle tekrar 2-1 geriye düştük. Sonra bazı riskler aldık. 4-4-2'ye döndük. Ancak çok etkili olamadık. Mücadele ve oyun anlamında, hem savunma hem hücum kısmını bugün yapabileceğimiz en iyi şekilde yaptık. Maalesef yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

