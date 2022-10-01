YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından

01.10.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: - "Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir'in hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dominant oynayan takımlardan biri olduğunu söyledi.

Milli maç arasında yaptıkları antrenmanda çalıştıklarını oyuncularının sahada uyguladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk yarıda zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibe istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Aynı şekilde merkezi daraltarak iyi pozisyon alıp, rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça 1-0 geriden başlattı. Geriye düşmemizi rağmen oyunun ilk yarısını daha fazla domine ve kontrol eden, topa çok fazla sahip olan, ceza sahasında daha çok topla buluşan bir Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle tekrar 2-1 geriye düştük. Sonra bazı riskler aldık. 4-4-2'ye döndük. Ancak çok etkili olamadık. Mücadele ve oyun anlamında, hem savunma hem hücum kısmını bugün yapabileceğimiz en iyi şekilde yaptık. Maalesef yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Ankara'da uygulama sınavları yapıldıDENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Ankara'da uygulama sınavları yapıldı
Bakan Yanık, Etiler Huzurevi'nde konser izlediBakan Yanık, Etiler Huzurevi'nde konser izledi
Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldüKocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ömer Erdoğan MKE Ankaragücü futbol medipol başakşehir

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:37
Öğle
12:43
İkindi
16:02
Akşam
18:39
Yatsı
19:57
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.