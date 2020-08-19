MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampta bulunan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Açıklamada, "Yapılan testler sonucunda takımımızda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

