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MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 19.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampta bulunan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Açıklamada, "Yapılan testler sonucunda takımımızda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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