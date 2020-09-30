MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Rosenborg takımından kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden başkan Mert, takımda eksik görülen mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını söyledi.
MKE Ankaragücü'ne hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Torgeir Börven ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını aktararak, "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı İstanbul'da
Beşiktaş'ta şok istifa! Görevinden ayrıldı
Ozan Kabak'a 5 maç ceza!
Papiss Cisse Fenerbahçe’de
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu onunla dolduruyor!
'Çıkış yakalamak istiyoruz'
Galatasaray'a övgü dolu sözler
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Rangers'tan dikkat çeken performans
G.Saray Terim ile 81. Avrupa sınavında
Yıldız futbolcu Giuliano'ya flaş talip
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'e övgü yağıyor
Yine ligin en değerlisi olacağız
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum