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MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven'i kadrosuna kattı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 30.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Rosenborg takımından kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden başkan Mert, takımda eksik görülen mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Torgeir Börven ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını aktararak, "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

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