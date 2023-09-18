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  4. MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti!

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti!

18.09.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada atışan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve Fitness koçu Savaş Cebeci kavga etti. Savaş Cebeci kanlar içinde kaldı.

Bir süredir sosyal medyada atışan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, kavgaya tutuştu.

KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

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Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi. Bu videonun ardından ikili arasındaki ateş alevlendi.

"İSTEDİĞİN YERDE KAVGA EDEBİLİRİZ"

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Bunun üzerine MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu ve yanına giderek kavga etti. Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi bir anda yere alarak kavgaya tutuştu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"BAKIN BUNLAR BAZILARININ KANLARI"

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Kaan Kazgan'dan Savaş Cebeci kavgasının ardından ilk açıklama: "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları."

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