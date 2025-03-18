Mobbing nasıl yazılır? Mobbing mi mobing mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çalışma hayatında karşılaşılabilen bir durum olan mobbing, bir kişinin sistemli şekilde psikolojik baskıya maruz kalmasını ifade eder ve iş yerinde huzursuzluk yaratan bir durumdur. Zorbalık, dışlanma, küçük düşürme gibi eylemlerle ortaya çıkan bu davranış, uzun vadede bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve iş verimini düşürebilir. Bazen Türk Dil Kurumu'na göre mobbing kelimesinin doğru yazılışı da merak konusu olmaktadır.

Mobbing nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre mobbing doğru yazılışı mobbing şeklinde olan bir kelimedir. Günlük hayatta sıkça yanlış bir biçimde "mobing" olarak kullanılsa da bu hatalı bir yazım şeklidir.

Kısa bir bilgi vermek gerekirse de mobbing kelimesi iş yerinde psikolojik baskı, yıldırma ve dışlama gibi olumsuz davranışları tanımlamak için kullanılır ve yabancı kökenlidir.

Mobbing mi mobing mi sorusuna verilecek doğru cevap, kelimenin mobbing olarak yazılması gerektiğidir. İngilizce kökenli bu kelimenin yanlış telaffuz edilmesi zamanla hatalı yazımların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak resmi kaynaklar, akademik çalışmalar ve hukuk metinlerinde kelimenin doğru hali olan "mobbing" kullanılır. Yani mobbing yazımı, yabancı dillerden Türkçe'ye geçen birçok kelimede olduğu gibi orijinal şekli korunarak yapılmaktadır.

Türk Dil Kurumu, bu tür kelimelerin yazımında bazen Türkçeleştirme yöntemine başvursa da mobbing kelimesi için böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bu yüzden kelimenin değişikliğe uğramadan orijinal haliyle kullanılması gerekir.

Mobbing TDK tarafından iş hayatında psikolojik baskıyı tanımlayan bir terim olarak kabul edilmiştir. Çalışanların maruz kaldığı sistemli yıldırma, küçük düşürme ve dışlama gibi eylemleri ifade eden bu kavram, iş hukukunda da önemli bir yere sahiptir. İş yerinde huzursuzluk yaratan ve bireyin verimliliğini olumsuz etkileyen mobbing, hem psikolojik hem de profesyonel anlamda ciddi zararlar verebilir. Mobbing doğru yazılışı ise özellikle de akademik ve hukuki metinlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Mobbing kelimesinin yanlış kullanımını önlemek için TDK’nin belirlediği doğru yazım şekline dikkat edilmelidir. İş yerlerinde giderek daha fazla gündeme gelen mobbing kavramı hakkında bilgi sahibi olmak ve terimi doğru yazmak hem bireysel farkındalık hem de dilin doğru kullanımı açısından önemlidir.