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Moda devi Dolce & Gabbana ırkçılık yapmakla suçlanıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM  | 22.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, Çin için hazırladığı sosyal medya kampanyası "ırkçı ve cinsiyetçi" bulununca Şanghay'daki defilesini iptal etmek zorunda kaldı ve Çin'de internetten satış yapan bazı sitelerden çıkarıldı. Dolce&Gabbana tepkileri sonrası yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirdi. Açıklamada, "Çin'e ve Çin halkına karşı yalnızca saygı duyuyoruz" denildi.

Moda devi Dolce & Gabbana ırkçılık yapmakla suçlanıyor

İtalyan moda markası Dolce & Gabbana'nın yayınladığı reklam Çin'i karıştırdı... Bir Çinli kadının çubuklarla pizza yemeğe çalıştığı reklam, ırkçılık yapıldığı iddialarıyla eleştirildi. Yaşananların ardından Dolce & Gabbana, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Dünyaca ünlü moda evi Dolce&Gabbana 'Irçılık'la suçlandı. Hesabı hacklendi, ardından defilesi iptal edildi.

Birkaç gündür moda dünyası Dolce&Gabbana’nın hesabının hacklenmesini konuşuyor. Önce Stefano Gabbana’nın Instagram hesabı hacklendi, sonra Dolce&Gabbana’nın Şangay’daki ‘The Great Show’u iptal oldu ve en son Dolce&Gabbana, Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. İlk etapta kimse ne olduğunu anlayamadı fakat gerçek sonradan ortaya çıktı.

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Meğer Dolce&Gabbana’nın son kampanya filmi ‘DG Loves China’nın Çinliler’in yemek kültürüyle dalga geçtiği düşünülmüş. Asyalı bir modelin İtalyan yemeklerini chopstick yardımıyla yemeye çalıştığı kampanya filminden sonra, İtalyan markası sosyal medyada yaylım ateşine tutuldu.

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Moda markalarının kirli çamaşırlarını ortaya döken Instagram hesabı Diet Prada’nın paylaşımları ise her şeyin üzerine tuz biber oldu. Diet Prada hesabı, Stefano Gabbana’yla olan konuşmalarının ekran görüntülerini paylaştı: Tüm dünya Çinlilier’in yemeklerini chopstick’le yediğini biliyor. Bu ırkçılık mı? Eğer pizza ya da makarnanın chopstick’le yenmesi Çinliler’i gücendiriyorsa, bu onların problemi bizim değil!” şeklinde cevap veren Gabbana’nın bu sözleri sosyal medyada yayıldı.

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Olaylar bununla da kalmadı. Stefano Gabbana, her şeyi yalanladı ve hesabının hacklendiğini iddia etti: “Instagram hesabımız hacklendi. Stefano Gabbana’nın ki de aynı şekilde. Ofisimiz bu konuyu araştırıyor. Paylaşımlarımız yüzünden sizden özür diliyoruz. Çin kültürüne ve Çin halkına duyduğumuz saygı sonsuz” diyerek açıklama yaptı. Ne var ki sosyal medya pek de öyle düşünmüyor. Zira gelen yorumlar genellikle “Hesabımız hacklendi diyerek Stefano Gabbana’nın foyasını örtbas etmeye çalışıyorlar’ yönünde…


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Anahtar Kelimeler:
dolce gabbana ırkçılık dolce gabbana Çin

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