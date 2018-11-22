Moda devi Dolce & Gabbana ırkçılık yapmakla suçlanıyor

İtalyan moda markası Dolce & Gabbana'nın yayınladığı reklam Çin'i karıştırdı... Bir Çinli kadının çubuklarla pizza yemeğe çalıştığı reklam, ırkçılık yapıldığı iddialarıyla eleştirildi. Yaşananların ardından Dolce & Gabbana, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Dünyaca ünlü moda evi Dolce&Gabbana 'Irçılık'la suçlandı. Hesabı hacklendi, ardından defilesi iptal edildi.

Birkaç gündür moda dünyası Dolce&Gabbana’nın hesabının hacklenmesini konuşuyor. Önce Stefano Gabbana’nın Instagram hesabı hacklendi, sonra Dolce&Gabbana’nın Şangay’daki ‘The Great Show’u iptal oldu ve en son Dolce&Gabbana, Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. İlk etapta kimse ne olduğunu anlayamadı fakat gerçek sonradan ortaya çıktı.

Meğer Dolce&Gabbana’nın son kampanya filmi ‘DG Loves China’nın Çinliler’in yemek kültürüyle dalga geçtiği düşünülmüş. Asyalı bir modelin İtalyan yemeklerini chopstick yardımıyla yemeye çalıştığı kampanya filminden sonra, İtalyan markası sosyal medyada yaylım ateşine tutuldu.

Moda markalarının kirli çamaşırlarını ortaya döken Instagram hesabı Diet Prada’nın paylaşımları ise her şeyin üzerine tuz biber oldu. Diet Prada hesabı, Stefano Gabbana’yla olan konuşmalarının ekran görüntülerini paylaştı: Tüm dünya Çinlilier’in yemeklerini chopstick’le yediğini biliyor. Bu ırkçılık mı? Eğer pizza ya da makarnanın chopstick’le yenmesi Çinliler’i gücendiriyorsa, bu onların problemi bizim değil!” şeklinde cevap veren Gabbana’nın bu sözleri sosyal medyada yayıldı.