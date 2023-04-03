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  4. Model Jessica Goicoechea bikini üstünü çıkarırken poz verdi! Marc Bartra'dan bomba yorum

Model Jessica Goicoechea bikini üstünü çıkarırken poz verdi! Marc Bartra'dan bomba yorum

03.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Jessica Goicoechea, Maldivler tatilinde tanga bikinisiyle üstsüz poz verdi. Güzel isim önce bikinisiyle pozunu paylaştı sonra bikini üstünü çıkardı. Marc Bartra ise pozlara bomba bir yorumda bulundu.

Model Jessica Goicoechea bikini üstünü çıkarırken poz verdi! Marc Bartra'dan bomba yorum

Bir süre önce futbolcu Marc Bartra ile sevgili olan İspanyol güzel Jessica Goicoechea şu sıralar tatilde.

Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın sevgilisi güzel model pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Jessica Goicoechea, Maldivler tatilinde tanga bikinisiyle üstsüz poz verdi. Önce bikinisiyle poz veren model daha sonra bikinisini çıkarıp arkasını döndü.

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Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan ve çıplak olmaktan çekinmeyen Jessica Goicoechea'ya sevgilisi hemen yorum yaptı.

İddialı seçim! Frikik vermemek için... İddialı seçim! Frikik vermemek için...

Ünlü futbolcu seksi pozların altına "Bir sonraki çekimde sana yardım edecek birine mi ihtiyacım var? Ben varım" yazdı.

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Güzel model ise sevgilisini yanıtsız bırakmadı ve "Acil yardımınıza ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

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