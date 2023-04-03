Model Jessica Goicoechea bikini üstünü çıkarırken poz verdi! Marc Bartra'dan bomba yorum

Bir süre önce futbolcu Marc Bartra ile sevgili olan İspanyol güzel Jessica Goicoechea şu sıralar tatilde.

Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın sevgilisi güzel model pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Jessica Goicoechea, Maldivler tatilinde tanga bikinisiyle üstsüz poz verdi. Önce bikinisiyle poz veren model daha sonra bikinisini çıkarıp arkasını döndü.

Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan ve çıplak olmaktan çekinmeyen Jessica Goicoechea'ya sevgilisi hemen yorum yaptı.

Ünlü futbolcu seksi pozların altına "Bir sonraki çekimde sana yardım edecek birine mi ihtiyacım var? Ben varım" yazdı.

Güzel model ise sevgilisini yanıtsız bırakmadı ve "Acil yardımınıza ihtiyacımız var" yanıtını verdi.





