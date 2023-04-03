Ebru Şancı mini elbisesiyle poz verdi! Frikik vermemek için eliyle kapadı

Seren Serengil'in vedası ardından Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu eski manken Ebru Şancı Öztürk oldu. Bir döneme iddialı tarzıyla damga vuran ve futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Şancı tarzıyla ve yorumlarıyla gündeme geliyor.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı kocası izin vermediği için tayt ve dekolteli kıyafetler gitmemeye çalışıyordu.

Ancak sunucu olduktan sonra iddialı tarzıyla dikkat çeken Şancı son olarak siyah mini elbisesiyle pozlar verdi.

Kamera arkasından pozlarını paylaşan Ebru Şancı'nın frikik vermemek için eliyle eteğinin önünü kapattığı da gözlerden kaçmadı.