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Modelliği bırakıp şehri terk etmişti! Bella Hadid'in Cannes keyfi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 09:27
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Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid modelliği bırakıp şehri terk etmişti. Hadid Cannes'da ortaya çıktı. Güzel model güneşin ve denizin tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

Modelliği bırakıp şehri terk etmişti! Bella Hadid'in Cannes keyfi

Podyumların en çok aranan isimlerinden ve dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Bella Hadid gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.

"10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" demişti.

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Dünyaca ünlü markalarla çalışan ve kısa sürede moda sektörün en iyi isimlerinden biri haline gelen Hadid şehir hayatını ve mesleğini bırakarak yakın zamanda Teksas'a taşındı.

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Ancak Hadid yine de ortamlardan uzak kalamadı. Bella Hadid, 77. Cannes Film Festivali'ne gitti ve burada keyif yapmayı da ihmal etmedi.

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Hadid siyah minik bikinisiyle tüm gün arkadaşlarıyla denize girip eğlendi.

Vitrin


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Bella Hadid
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