Modern çağ salgını: Neden bu kadar yorulduk?

Günümüzde birçok kişi, fiziksel bir hastalığı olmamasına rağmen kendini sürekli 'tükenmiş' hissediyor. İş hayatını etkileyen bu durum özel yaşamı da etkiliyor. Peki neden bu kadar yorgunuz ve bu tükenmişlik hissinden nasıl kurtulabiliriz?

BİRÇOĞUMUZ BU DURUMDAN MUZDARİP

Birçoğumuzun yaşadığı, beynin sürekli uyarana maruz kalması ve dinlenmeye fırsat bulamaması sonucu zihinsel yorgunluk başlıyor.

Eğer odaklanma güçlüğü, motivasyon eksikliği, unutkanlık, karar vermede zorlanma ve duygusal bozukluk gibi belirtiler yaşıyorsanız dikkat...

Bu durum zamanla hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklara zemin hazırlar.

NASIL KURTULABİLİRİZ?

Zihinsel yorgunluk yaşıyor ve bununla başa çıkmak istiyorsanız sizlere birkaç tavsiyemiz var.

İlk olarak gün içinde kısa molalar vererek beyne dinlenme alanı açın. Örneğin, her saat başı birkaç dakikalık 'ekransız' zamanlar yaratın.

Uyku kalitesini artırın. Bun için, yatmadan önce ekrandan uzak durun.

Tek bir işe odaklanmaya çalışın. Çoklu görev, beyni yorarak performansı düşürür.

Dijital detoks harika çözümlerden biridir. Haftanın belirli günlerinde sosyal medyadan uzak durabilirsiniz.

Ve son olarak, zihinsel yorgunluk çoğu zaman bastırılmış duygularla ilgilidir. Bir şey sizi yoruyorsa, bunu fark edin ve ifade edin. Yazarak, konuşarak, ya da bir uzmandan destek alarak...