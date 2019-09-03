Modern Family’den nostalji dolu final sezonu fragmanı

Emmy ve Altın Küre ödüllü komedi dizisi Modern Family final sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 11. sezonu 25 Eylül'de ABC kanalında başlayacak.

2009 yılında ekranlara merhaba diyen, Steve Levitan-Christopher Lloyd ikilisi tarafından hazırlanan aile komedisinin yeni sezonu için nostaljik bir video paylaşıldı. İlk sezondan günümüze kadar tam 10 yıldır izlediğimiz diziden en çok ilgi gören sahnelerin paylaşıldığı videoda, "aile ile son bir kez daha bir araya gel" alt başlığı hayranlarını bir hayli üzdü.

Ed O'Neill, Julie Bowen, Sofia Vergara, Ty Burrell, Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson ve Ariel Winter gibi isimlerin yer aldığı Modern Family; final sezonu ile 25 Eylül'de ABC ekranlarında olacak.



