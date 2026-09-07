Faresine yaptırdığı resimleri satıyor: Dakikalar içinde tükeniyor!

İkinci el ürünlerin satışa sunulduğu bir sitede zaman zaman birbirinden ilginç ilanlar ortaya çıkabiliyor fakat böylesini hiç duymadınız.

Manchester'da yaşayan Alexandra Greenwood'un faresi Cheesecake tarafından yapılan tablolar, sosyal medyada viral oldu.

KOBAYIN RESİM YETENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Alexandra'nın üç faresinden biri olan Cheesecake, küçük yaşlardan itibaren öğrenme konusunda diğerlerinden daha başarılıydı.

Köpekler için hazırlanan zeka oyuncaklarıyla oynayan Cheesecake, ödül mamasını almak için kalemleri kafesinden dışarı atmayı bile öğrendi.

Cheesecake'in resim macerası ise Alexandra'nın üniversite yıllarında başladı. Ders çalışmak için kobaylarının bulunduğu odada vakit geçiren Alexandra, Cheesecake'in kalemlerini alıp kaçtığını fark etti.

Alexandra, bunun üzerine ona "al" komutunu öğretti. Kısa süre sonra Cheesecake kalemleri kullanmaya ve kağıt üzerinde izler bırakmaya başladı.

TABLOLAR 5 STERLİNE SATILIYOR

Alexandra, kobayının resim yapmaya ilgisini fark edince su bazlı boyalarla çalışmaya başladı.

Cheesecake'in fırçaları kağıda bastırarak kullanması Alexandra'yı da şaşırttı. Hatta fırçaları sık sık bozduğu için ona özel fırçalar almak zorunda kaldı.

Alexandra daha sonra Cheesecake'in yaptığı tabloları ikinci el satış sitesinde 5 sterline (yaklaşık 330 TL) satışa çıkarmaya başladı. Amacı ise sevimli ressamın kendi ödül mamaları ve oyuncakları için "harçlık kazanmasıydı."

TABLOLAR BİRKAÇ DAKİKADA TÜKENİYOR

Cheesecake'in tabloları sosyal medyada paylaşılınca ilgi bir anda arttı. Alexandra, günde 20'ye kadar mesaj almaya başladığını söyledi.

Siteye yeni bir tablo koyduğunda ise eserlerin bazen bir dakika içinde satıldığı belirtildi.

Cheesecake şu anda yalnızca birkaç günde bir tablo yapıyor. Alexandra ise onu zorlamak istemediğini ve resim yapmanın onun için eğlenceli kalmasını istediğini söylüyor.