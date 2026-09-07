Telefon değil sanki tablet! Üçe katlanabilen Huawei Mate XT 2 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

Huawei, tamamen yeni bir katlanma tasarımına ve Kirin 9050 Pro yonga setine sahip ikinci nesil üçe katlanabilir akıllı telefonu Mate XT 2 Ultimate Design'ı tanıttı.



Önceki modeldeki dışa katlanan tasarımın aksine Mate XT 2, ekran kullanılmadığında onu koruyan yeni bir içe katlanma mimarisinden yararlanıyor. Cihaz tamamen açıldığında, 3K çözünürlüğe, 1-120 Hz LTPO adaptif yenileme hızına ve yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisine sahip 10,2 inç OLED ekran ortaya çıkıyor.

Telefon kapalıyken 6,5 inç boyutundaki kapak ekranı üzerinden kullanılabiliyor. Köşeden köşeye ekran oranı sayesinde cihaz, geleneksel bir telefon görünümüne sahip oluyor. Kapak ekranında selfie kamerası ve yüz doğrulama sistemi için geniş bir kesik ile daha iyi görüş açıları sağlayan yansıtıcı bir kaplama bulunuyor.

Mate XT 2, tamamen açıldığında 3,5 mm kalınlığında ve 299 gram ağırlığında. Bu da onu en hafif üçe katlanabilir telefon hâline getiriyor. Ayrıca cihazın tasarımı IP58 ve IP59 seviyesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor.

Huawei, ince tasarımı korurken aynı zamanda akıcı bir açma-kapama deneyimi sağlamak amacıyla menteşe mekanizmasını geliştirmiş.

GİZLİLİK EKRANI

Huawei Mate XT 2'nin en önemli özelliklerinden biri katlanabilir ekran teknolojisi olsa da cihaz, bunun yanında yalnızca bu modelde bulunan bir başka önemli teknolojik yenilik de sunuyor.

Bu telefon, gizlilik ekranıyla tanıtılan ilk katlanabilir model olma özelliğini taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların kamusal alanlarda gizliliklerinden endişe etmeden cihazla etkileşim kurabilmelerini sağlıyor.

KAMERA

Huawei Mate XT 2, değişken diyafram açıklığı, optik görüntü sabitleme (OIS) ve RYYB piksel yapısını destekleyen 1/1,28 inç sensörlü 50 MP ana kamera dâhil olmak üzere dört kamerayla tanıtıldı.

Telefonda ayrıca 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop kamera bulunuyor. Dördüncü kamera ise çok spektral kanallı gerçek renk kamerası.

Hem iç ekranda hem de kapak ekranında, yüz kilidi sensörleriyle birlikte 8 MP selfie kamerası yer alıyor.



YONGA SETİ

Mate XT 2, yeni LogicFolding mimarisini temel alan Kirin 9050 Pro yonga setini kullanan ilk cihaz oldu. Bu yonga seti, Kirin 9030 Pro'ya kıyasla yüzde 46 daha yüksek performans sunuyor.

BATARYA

Mate XT 2, 5.600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Kullanıcılar telefonu 66 W süper hızlı kablolu şarj desteğiyle ve 50 W'a kadar kablosuz süper şarj desteğiyle şarj edebiliyor.

HARMONYOS 7

Huawei, cihaza çoklu görev, yapay zekâ destekli içerik üretimi, cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ modeliyle güçlendirilmiş Celia asistanı ve daha birçok yeni özellik sunan en yeni HarmonyOS işletim sistemini getirmiş.

İşletim sistemi, HarmonyOS Intelligence çatısı altında temel işlevlere daha hızlı erişim sağlamak amacıyla yapay zekâ ajanlarını sistemin geneline yoğun biçimde entegre ediyor.

Kullanıcı arayüzü de ışık benzeri görsel unsurlarla geliştirilmiş. Ses ve parlaklık kaydırıcıları artık etkileşimli animasyonlar gösteriyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK

Huawei Mate XT 2, tüm depolama seçeneklerinde 16 GB RAM ile geliyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

256 GB – 19.999 yuan (yaklaşık 2.979 dolar, 2.565 avro)

512 GB – 21.999 yuan (yaklaşık 3.277 dolar, 2.822 avro)

1 TB – 23.999 yuan (yaklaşık 3.575 dolar, 3.078 avro)

Gizlilik ekranlı 1 TB – 24.999 yuan (yaklaşık 3.724 dolar, 3.207 avro)

Collector Edition

16 GB + 2 TB – 29.999 yuan (yaklaşık 4.469 dolar, 3.848 avro)

Kaynak: HuaweiCentral