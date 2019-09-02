Mynet Trend

Modifiye araçlar göz doldurdu! İşte en güzeli

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 02.09.2019 07:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu.

Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen "8. Modifiye Fuarı" modifiye araç tutkunları ile vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinlik kapsamında "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Etkinliği organize eden firmanın yetkililerinden Hüseyin Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Nevşehir, Uşak ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu 20 ilden modifiye tutkunlarının yaklaşık 500 araçla katıldığını söyledi.

Fuara ilginin her geçen yıl arttığını belirten Savran, yarışların sonunda dereceye giren araç sahiplerine çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

Eskişehir'den ekip olarak geldiklerini anlatan Emrah Kartal ise modifiye aracın kendileri için adeta bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Ömer Akkaya da fuardaki "en güzel modifiye araç" yarışmasına katıldığına değinerek, bu tür etkinliklerde araçlar konusunda uzman kişilerle bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı.

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısıMeteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya modifiye araç

En Çok Okunan Trend Haberler

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

F.Bahçe'den gitti, Fransa'yı sallıyor

F.Bahçe'den gitti, Fransa'yı sallıyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk portresini çöpten çıkarıp muhtara hediye ettiler

Çöpten çıkarıp hediye ettiler

Mersin'de şaşırtan anlar! Çam ağaçlarının arasından çıktı

Çam ağaçlarının arasından çıktı

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı

İstanbul'daki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Tamamı satılacak! İstanbul'da bu halde görüntülendi

Korkunç anlar! Böyle takla attı

Korkunç anlar! Böyle takla attı

Sular altında kalmıştı! O köy gün yüzüne çıktı

Sular altında kalmıştı! O köy gün yüzüne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.