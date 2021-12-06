SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Mohamed Salah açıkladı! Barcelona'ya mı transfer oluyor?

Mohamed Salah açıkladı! Barcelona'ya mı transfer oluyor?

06.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, bir süredir takımı ile kontrat görüşmeleri sebebi ile gündemde. İddialara göre 2023 yazında sona erecek olan kontratını uzatmak için Liverpool'dan ciddi bir artış talep eden oyuncu, henüz kulübü ile anlaşmaya varamadı.

Mohamed Salah açıkladı! Barcelona'ya mı transfer oluyor?
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Liverpool ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsiz olan Mohamed Slaah, hakkındaki transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Buna bağlı olarak özellikle son dönemde adı Barcelona ile anılan oyuncuya bu iddialar soruldu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin onu istediği hakkındaki haberleri okuduğunu belirten Mısırlı oyuncu, "Barcelona gibi bir kulübün isteği beni mutlu edecek bir şey ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda İngiltere Premier League'de de kalmak istiyorum çünkü burası dünyanın en güçlü ligi." dedi.

Liverpool ile olan kontrat yenileme görüşmeleri hakkında da görüş belirten Salah, "Defalarca söyledim. Bana kalırsa Liverpool'da kalmak istiyorum. Ama karar yönetimin elinde ve bunu onlar çözecek. Benim için problem yok ama bir anlaşmaya varmamız lazım. Karar yönetimin." diyerek yönetime mesaj gönderirken, "Sizin finansal değeriniz takımın size verdiği değeri ve sizi takıma tutmak için neler yapabileceğini gösterir. Ama tüm karar sadece finansal detaylara bağlı değil. şeklinde yorum yaptı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Liverpool forması ile 20 resmi maçta 19 gol atıp 8 de asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devineBu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Hazard Premier Lig yolcusu! İki talip birdenHazard Premier Lig yolcusu! İki talip birden
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Şenol Güneş'ten beklenmedik cevap

Şenol Güneş'ten beklenmedik cevap

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.