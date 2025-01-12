Mohamed Salah için Galatasaray açıklaması geldi! Sarı-kırmızılılar bombayı patlatıyor mu?

Salah'ı yakından tanıyan Mısırlı gazeteci Ismael Mahmoud, yıldız oyuncunun transfer kararını ve Galatasaray iddiasını değerlendirdi.

"O SADECE LİVERPOOL'DA KALMAK İSTİYOR"

Salah'ın Liverpool'da kalmak istediğini söyleyen Mahmoud, "O sadece Liverpool'da kalmak istiyor. Orada devam etmekten başka bir seçeneği yok. Şehri ve taraftarları seviyor. İngiltere'de yatırımları var, ailesi şehir seviyor ve orada kalmak istiyor. Sportif açıdan da Liverpool'un ve Premier Lig'in en büyük efsanesi olmak istiyor" dedi.

"GİTME İHTİMALİ YOK"

Galatasaray iddialarına açıklık getiren Mahmoud, "Galatasaray gerçekten büyük bir kulüp ama bence Salah’ın bu takıma gitme ihtimali yok." ifadelerini kullandı. (Milliyet)